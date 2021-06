Prazo para as inscrições do ProUni ocorrerá de 13 a 16 de julho

E EuEstudante

Fique atento aos prazos - (crédito: Instagram/Reprodução)

O prazo das inscrições para o 2º semestre do Programa Universidade para Todos ocorrerá de 13 a 16 de julho. Por meio do ProUni, o Governo Federal oferece bolsas de estudo, integrais (100%) e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior.



Para concorrer às bolsas integrais (100%), o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.



Poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. A nota na redação precisa ser acima de zero.

Para mais informações acesse prouniportal.mec.gov.br.