Estudante com síndrome de Asperger é youtuber e futuro jornalista

Luis Felipe Sales, 19 anos, é estudante de jornalismo, youtuber e apaixonado por fotografia. O jovem, que pretende seguir pelo caminho do audiovisual, foi diagnosticado com síndrome de Asperger, condição do transtorno do espectro autista (TEA), aos cinco anos e foi o convidado especial do podcast EducaDF desta semana.



O graduando em jornalismo estudou toda a educação básica na rede pública do Distrito Federal. Ele passou pela Escola Classe 01 de Ceilândia, pelo Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4 de Ceilândia, pelo CEF 1 do Riacho Fundo II e pelo Centro Educacional (CED) 1 do Riacho Fundo II.



Atualmente, ele estuda na Universidade Paulista (Unip), onde ingressou por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Durante o início da vida escolar, Luis Felipe conta que chegou a ser alvo de bullying. “Eu não tinha o respeito dos colegas”, disse. No entanto, ele ressalta que isso foi deixando de acontecer nas séries seguintes devido à maior maturidade dos estudantes. “Hoje, na faculdade, eu sou de boa, interajo, estou mais sociável. Todo mundo me respeita”, afirma.

Educação especializada

Devido ao TEA, Luis Felipe tinha dificuldades de comportamento na escola. “Quase todo dia ligavam para minha mãe”, recorda. “Não copiava as tarefas, não me comportava”.



Esse quadro melhorou por volta dos 15 anos, quando ele começou um tratamento psiquiátrico. O acompanhamento da escola foi outra peça chave. O estudante conta que teve acompanhamento de monitor em sala de aula durante o 1º e o 2º anos do ensino médio, mas não precisou mais da assistência no 3º ano.



Ele também contou com o apoio da Sala de Recursos, sala da escola utilizada para dar suporte aos alunos com alguma deficiência. “A gente fazia atividades, jogava jogos de tabuleiro, fazia atividades que a gente tinha dificuldades como de matemática”, explica. “O professor ensinava lições de vida, ensinava lições do cotidiano”.

Fotógrafo e youtuber



O futuro jornalista já tem intimidade com as câmeras, tanto na frente quanto atrás delas. Com o celular, um tripé e muita criatividade, ele faz treinos de repórter com direito a aplicativo de celular que simula um telepronter. Além de gostar de fazer fotografias.



Luis Felipe tem um canal no YouTube onde gosta de falar sobre a própria rotina. Ele fala sobre exercício, ensina receitas, conta histórias, grava músicas autorais e compartilha bons momentos com os seguidores, como quando tomou a primeira dose da vacina contra covid-19.

