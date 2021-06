Coordenação do exame da OAB anula mais duas questões da última prova

E EuEstudante

Período de recursos ainda não começou, mas cinco questões já foram anuladas - (crédito: Roxanne Minish/Reprodução)

Quem não fez esse exame da ordem. Parabéns! Manteve sua saúde mental intacta. — indecisa nas horas vagas. (@tamiresvalim_) June 14, 2021

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, nesta terça-feira (22), após analisar a prova que ocorreu em 13 de junho, entendeu que novas questões deveriam ser anuladas, sendo elas as de número 3 e 73 do caderno da prova tipo 1. As questões 45, 55 e 61 já haviam sido anuladas pela OAB, depois de reclamações feitas pelos candidatos.

De acordo com o órgão, o prazo para recursos começa dia 3 de julho e vai até dia 5 do mesmo mês.

A última prova do exame da ordem foi polêmica. Candidatos e professores disseram que foi uma das mais difíceis da história da instituição, com questões contraditórias, dúbias e algumas chegavam a apresentar erros materiais, de semântica e estarem fora do que a legislação entende como correto.

A indignação dos estudantes foi parar nas redes sociais, e tomou as capas dos blogs de direito do país.

comecei a resolver as questões do último exame da ordem e eu tô tipo “jesus o que eu fiz nesses anos de faculdade que não sei nada do que tão perguntando aqui” — Giovana (@giovanabcosta) June 15, 2021

que fiasco esse exame da ordem, tudo que eu considero injusto e desleal aconteceu — sam (@shes1genius) June 15, 2021