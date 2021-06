Aos 84 anos, aposentado realiza sonho de se formar no ensino superior

MA Maryanna Aguiar*

Senhor Rêne em seu local de estudos - (crédito: Arquivo Pessoal)

Após a aposentadoria definitiva, em 2016, Renê Naves, 84 anos, levou seu gosto por filosofia a sério e iniciou os estudos no Centro Universitário Internacional Uninter, e concluiu o curso em 2019. Depois de se formar, ele passou a se interessar pelo estudo da história, o que o motivou a continuar na academia, dessa vez, cursando uma pós-graduação em sistema de ensino da história, seguido por sua segunda pós, em neurociência e física da consciência que, segundo ele, é estimulante e cativante.

Morador de Brasília, Renê nasceu em uma família de agricultores em Araguari, interior de Minas Gerais. Ele lembra que em sua época de juventude estudar era algo muito seleto, reservado apenas para quem possuía boas condições financeiras. Para ajudar a manter a casa, começou a trabalhar aos 12 anos. Foi engraxate, carregador de marmita, serralheiro, ajudante em oficina e soldador, até que em 1957 se mudou para o Rio de Janeiro.



Na capital fluminense, Renê fez um curso de madureza (formação ginasial da época) disponibilizado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Trabalhando como lanterneiro, resolveu estudar para o concurso de especialista em manutenção de aviões, ofertado na cidade de Guaratinguetá (SP). Apesar de concorrer com mais de 6 mil candidatos, Renê passou em 13º lugar. Após se formar, resolveu se mudar para Brasília atraído pela grande demanda de trabalhadores que havia na nova capital federal.



Aqui, conquistou um cargo na Força Aérea Brasileira e se fixou na cidade. Apaixonado por leitura, aproveitava para fazer todos os cursos de especialização que podia, buscando ser um aluno de destaque e trabalhando como monitor da turma, concluiu 14 cursos, entre eles informática em 1995, sendo um dos primeiros que teve acesso à tecnologia. No entanto, realizar uma graduação era um sonho distante naquela época.



Depois de 27 anos de trabalho na FAB, Renê se aposentou em 1987 e começou uma nova carreira como comerciante no ramo de eletrônicos e informática, ofício em que atuou até 2012.



Dono de uma história de vida admirável, Renê exibe força de vontade e determinação para continuar aprendendo e aperfeiçoando seus conhecimentos. Quando perguntado se teria algum conselho para compartilhar com as pessoas que hesitam em voltar aos estudos por causa da idade, e que porventura possam se sentir desmotivadas, ele responde: “Nunca desista de aprender, cultive seus objetivos – quem não tem objetivo morre, aprender é algo que você não pode parar nunca, se você desiste do saber, já está morrendo aos poucos”.



