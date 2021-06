Brasileira conquista pentacampeonato em concurso mundial da Apple

GC Gabriella Castro*

A estudante de ciência da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Karina Tronkos, 24 anos, conquistou, pela quinta vez consecutiva, o concurso Swift Student Challenge 2021. O desafio promovido pela Apple tem como prêmio a participação na Worldwide Developers Conference (WWDC), uma conferência de desenvolvedores organizada pela empresa.



“É a experiência mais incrível que eu já tive porque a gente passa uma semana inteira na conferência”, explica Karina. O vencedor do prêmio ainda pode ir a palestras e reuniões privadas que os participantes pagantes não têm acesso.



Karina vê no torneio e na tecnologia uma forma de falar sobre questões de impacto social e que ela gosta de falar. A estudante tem como meta continuar unido três pilares que ela considera fundamentais: tecnologia, design e educação.



Durante o torneio, os participantes devem desenvolver um Swift Playground, um aplicativo interativo com a tecnologia da Apple.



Nesta última edição, o trabalho vencedor foi sobre biomimética, área que estuda estruturas da natureza para utilizá-las na resolução de problemas da humanidade. Dentro do trabalho de Karina, a mãe natureza, ou Natur, apresenta exemplos e conceitos da biomimética para o usuário ao longo da experiência interativa de três minutos. Um dos exemplos é do trem-bala japonês, que foi inspirado no bico de um martim-pescador, uma ave aquática, para reduzir o barulho que o veículo fazia.

Nesta edição, o tema do trabalho da estudante foi biomimética (foto: Reprodução aplicativo)

Para Karina, o primeiro passo para a vitória é focar em como você vai elaborar a sua narrativa e deixar a experiência mais atrativa para quem vai utilizar. “Vejo muito as pessoas construindo um projeto para mostrar que elas sabem fazer algo tecnicamente”, conta. “Mas eu gosto de fazer o inverso, ter a ideia antes e pensar quais tecnologias eu preciso para transmitir o que eu quero”.



Inspiração para outras mulheres

Imersa em um ambiente majoritariamente masculino, a tecnologia, Karina busca inspirar e incentivar outras mulheres a seguirem a profissão. “Algo que fez muita diferença para mim foi me conectar com mulheres inspiradoras que pudessem me ajudar nessa jornada”, conta.



Atuante na parte de UX Design, focado na parte de experiência de usuário, ela conta que sentiu falta dessas mulheres e de pessoas no início de carreira quando começou a se aprofundar na área.



Foi assim que nasceu o Nina Talks, Instagram onde Karina compartilha a jornada no UX Design e na tecnologia com os seguidores.



“O que eu mais amo é poder ver tantas pessoas conhecendo a tecnologia, enxergando a tecnologia como uma possibilidade e vem dizer que conseguiram um emprego ou um estágio que eu divulguei”, conta. “É isso que faz com que eu sinta que estou no caminho certo”.



Continuar ajudando pessoas é a missão da estudante. Karina se forma no fim do ano com a certeza de que é isso que quer para a vida, seja qual área seguir. “Você não precisa ser ótimo para começar, mas, para ser ótimo, você precisa começar”, aconselha para os amantes de tecnologia.

