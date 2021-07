Formandos em medicina participam de festa irregular em Fernando de Noronha

E EuEstudante

(crédito: Reprodução / Instagram)

A administração de Fernando de Noronha denunciou uma festa irregular em um barco realizada na quarta-feira (30). Imagens enviadas ao WhatsApp da TV Globo mostram pessoas aglomeradas e sem máscaras durante o evento. Ainda no vídeo, um cantor anuncia que os participantes são formandos em medicina.

A denúncia foi enviada à Polícia Civil e ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Em nota, a administração afirma que “houve um total desrespeito aos protocolos estabelecidos por decreto estadual e às medidas restritivas em vigor na ilha”. Também destaca que, ao entrar na ilha, os visitantes aceitam um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que determina a proibição de aglomerações e uso obrigatório de máscara.

Procurado, o Ministério Público de Pernambuco afirmou que aguarda a chegada do inquérito policial para análise.

Leia a nota da administração na íntegra:

Sobre o referido evento em uma embarcação que partiu do Porto de Santo Antônio, a Administração de Fernando de Noronha entende que houve um total desrespeito aos protocolos estabelecidos por decreto estadual e às medidas restritivas em vigor na ilha. Tão logo recebeu a denúncia, a equipe de Vigilância em Saúde acionou a Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis. Também foi apresentada denúncia ao Ministério Público para as devidas medidas legais.



É importante reforçar que, durante o processo de pagamento da Taxa de Preservação Ambiental, todos os visitantes aceitam um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, se comprometendo a cumprir o protocolo vigente, que inclui a proibição de festas, eventos, aglomerações e determina o uso obrigatório de máscaras. Também há protocolo específico para as embarcações na ilha, com limitação da capacidade dos barcos.



A Administração de Fernando de Noronha reitera que os protocolos e restrições em vigor na ilha têm o objetivo de proteger a vida das pessoas durante a pandemia e não irá tolerar nenhum tipo de desrespeito às medidas implementadas.