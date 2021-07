Universidade de Brasília organiza a III Olimpíada Brasileira de Educação Financeira

E EuEstudante

(crédito: Maitree Rimthong/Reprodução)

A iniciativa será realizada de forma virtual e é gratuita. Podem participar crianças e adolescentes, regularmente matriculados em instituições de ensino público e particular — do 2º ano do ensino fundamental I ao 3º ano do ensino médio.



As escolas podem fazer o cadastro até 15 de agosto e de 16 a29 de agostoo aluno que não for inscrito pela escola poderá fazer sua inscrição de forma autônoma.



A OBEF é organizada pelo projeto de extensão Educação Financeira para Toda a Vida, da UFPB, em parceria com o projeto de extensão Olimpíada Brasileira de Educação Financeira e Olimpíada de Educação Financeira do Distrito Federal, da UnB. Se você conhece alguém que se enquadra neste perfil, compartilhe o edital e/ou inscreva seus alunos.



Período das inscrições:

Pelas escolas - de 21/junho a 15/agosto/2021; ou

Pelo aluno/participante (que a escola não inscrever) – de 16/agosto a

29/agosto/2021.

Link edital:

http://plone.ufpb.br/educacaofinanceira/contents/documentos/obef/editais/edital_obef_202

1final_20_06_21.pdf