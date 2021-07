UnB abre inscrições para curso gratuito de especialização

EE Eu Estudante

O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB) está ofertando um curso de especialização gratuito denominado “Especialização em Estudos Amazônicos” para graduados em qualquer área do conhecimento. Os interessados poderão fazer as suas inscrições a partir de hoje (5) até 30 de julho na plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da instituição, no link: www.sig.unb.br/sigaa.



O curso começará a ser ministrado de forma remota devido à pandemia de Covid-19 e terá uma carga horária de 390 horas distribuídas por até no máximo 15 meses de duração. Caso as atividades presenciais sejam permitidas, as aulas serão realizadas no Câmpus Universitário Darcy Ribeiro, localizado na Asa Norte.



Após acessar o link, o candidato deve clicar na opção “Processos Seletivos”, e depois em “Consulte os processos seletivos do nível lato-sensu abertos, inscreva-se ou gerencie suas inscrições”, e por fim, selecionar o nome do curso ofertado. Segundo a UnB, somente as 300 primeiras inscrições serão computadas.



Seis das 30 vagas da especialização serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos. Além disso, oito vagas serão destinadas à quilombolas (2 vagas), indígenas (2 vagas), membros de comunidades tradicionais (2 vagas) e pessoas com deficiência - PCD (2 vagas). As outras 16 vagas serão ofertadas para os interessados a concorrer à vaga pela ampla concorrência.