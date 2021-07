Senac inaugura,amanhã, Faculdade de Tecnologia e Inovação

EE Eu Estudante

(crédito: Senac-DF/ Cristiano Costa)

Será inaugurado amanhã (7), às 17h, a Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac-DF, localizada na 913 Sul. Devido à pandemia, a cerimônia de inauguração será realizada de forma híbrida, com um pequeno público presencial e com uma palestra online ministrada pelo especialista em tecnologia Fábio Hara, funcionário da Microsoft. O evento será transmitido no canal do youtube do Senac-DF, no link: https://www.youtube.com/senacdistritofederal.



O centro de ensino agora oferece seis cursos de graduação e 26 de pós-graduação, todos voltados para tecnologia e gestão, com o objetivo de formar profissionais capacitados para o futuro e para as necessidades de mercado que surgiram com as novas tendências – marketing digital, nuvem, e-commerce, segurança de dados e muito mais.



O diretor da Faculdade Senac-DF, Luís Afonso Bermúdez, explica que as novas instalações têm design de alto padrão com os mais modernos equipamentos tecnológicos. “Temos um prédio bonito, diferente, inovador e desafiador. Será um ambiente de troca de experiência, onde o aluno e o professor se encontrarão para tirar o que existe de melhor no ensino. Com a pandemia, ainda vamos ficar conversando muito via internet e esse edifício permitirá, cada vez mais, um encontro virtual e presencial. Temos todas as formas de laboratório e de estrutura de configurações de sala de aula que permitem a experiência híbrida”, afirma.



O novo prédio da instituição conta com seis pavimentos disponíveis ao público e aos alunos. No térreo da faculdade são encontrados espaços como a recepção, área de convivência, auditório e foyer, área de atendimento e de descompressão. No subsolo também há uma área de convivência, com arena, biblioteca com computadores e salas de estudo, laboratório de inovação e de informática, café social, lounge, estúdio de áudio e vídeo.



No primeiro pavimento, os estudantes encontrarão uma moderna área de convivência, que disponibilizará nichos de descontração e de estudo, além de salas de aulas tradicionais e uma sala de aula de tecnologia e inovação. O segundo e o terceiro pavimento são compostos por lounges de convivência, espaços para aprendizagem, salas de aulas tradicionais e uma sala de aula de tecnologia e inovação em cada andar. No quarto pavimento, é onde se concentra a direção, a coordenação acadêmica, as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação, a comissão própria de avaliação, a sala dos professores, a secretaria acadêmica, o departamento financeiro, equipe multidisciplinar, o atendimento aos discentes e o relacionamento com o cliente.