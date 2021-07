IFB Câmpus Brasília oferece 240 vagas para cursos superiores

E EuEstudante

Cada etapa tem um prazo para entrega de documentação - (crédito: Pixabay/Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília/Câmpus Brasília lançou processo seletivo para ingresso nos cursos superiores de graduação de tecnologias em gestão pública, em sistemas para internet, em processos gerenciais e licenciatura em dança 2021/2.

São mais de 200 vagas, totalmente gratuitas para cursos presenciais. Mas devido à pandemia poderão ser adotadas atividades remotas (não-presenciais) no primeiro semestre dos cursos. As inscrições serão on-line e podem ser feitas de 7 a 23 de julho pelo Sistema de Processo Seletivo.

Para participar é preciso ter concluído o ensino médio até o ato da matrícula e ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2020. O IFB tem reservas de vagas para ações afirmativas. Quem desejar concorrer como egresso (ex-aluno) de escolas públicas com autodeclaração de pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e baixa renda devem se ater aos prazos de cada etapa para entrega de documentação comprobatória.