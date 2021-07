Inep divulga datas do Enade 2021: prova ocorrerá em 14 de novembro

E EuEstudante

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou,nesta terça-feira (13/7), um edital com as principais informações sobre a edição de 2021 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Segundo consta no documento, os coordenadores de curso poderão inscrever os estudantes ingressantes e concluintes habilitados a partir da próxima segunda-feira (19/7) com o prazo final em 30 de julho. A prova será aplicada em 14 de novembro de 2021 e terá o prazo de quatro horas de duração, começando às 13h30 e terminando às 17h30 (horário de Brasília)



Os estudantes que desejarem realizar o Enade 2021 devem fazer o seu cadastro no site enade.inep.gov.br a partir de 19 de julho até às vésperas da aplicação do exame, em 13 de novembro de 2021.



O Enade é a prova anual do ensino superior realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Inep. O objetivo da avaliação é analisar a evolução entre os alunos que estão no início da graduação e os alunos que estão concluindo, além de verificar se eles têm afinidade com os conhecimentos específicos de cada área do saber.



No momento do cadastro o estudante deverá informar o número do CPF, um endereço de e-mail e número de telefone válidos para contato, além de uma foto recente do candidato que mostre o seu rosto até a altura dos ombros. Por lá, os estudantes que desejarem um atendimento especializado nos dias de aplicação da prova, devem realizar a solicitação deste recurso.



Datas importantes:



Acesso ao Sistema Enade (autenticação) — (deverá ser feito pelo procurador educacional institucional e coordenador de curso) — 15 de julho até as 23h59 em 18 de julho de 2021.

Enquadramento automático dos cursos classificados na Cine Brasil 2018 - (deverá ser feito pelo Inep) — 16 de julho de 2021

Enquadramento dos cursos não classificados na Cine Brasil 2018 e dos cursos sem endereço no Cadastro e-MEC — (deverá ser feito pelo procurador educacional institucional) — 19 de julho até as 23h59 do dia 8 de agosto de 2021

Verificação do enquadramento automático e registro de declarações de não enquadramento — (deverá ser feito pelo procurador educacional institucional) — do dia 19 de julho até às 23:59 do dia 8 de agosto de 2021

Inscrição dos estudantes ingressantes e concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 19 de julho até às 23h59 do dia 8 de agosto de 2021

Preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo estudante) — 19 de julho até às 23h59 do dia 13 de novembro de 2021

Alteração do local de prova do estudante vinculado a curso de Educação a Distância (EaD) ou que esteja em mobilidade acadêmica — ( deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 19 de julho até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2021

Retificação de enquadramento e de inscrições — (deverá ser feito pelo procurador educacional institucional e coordenador de curso) — 9 de agosto até às 23h59 do dia 29 de agosto de 2021

Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo estudante) — 30 de agosto até às 23h59 do dia 3 de setembro de 2021

Resultado da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo estudante) — 10 de setembro de 2021

Recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo estudante) — 13 de setembro até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2021

Resultado do recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou pelo Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados — (deverá ser feito pelo estudante) — 24 de setembro de 2021

Preenchimento do Questionário do Estudante — (deverá ser feito pelo estudante) — 30 de agosto até às 23h59 do dia 13 de novembro de 2021

Indicação do curso pelo estudante concluinte habilitado com mais de uma inscrição — (deverá ser feito pelo estudante) — 30 de agosto até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2021

Divulgação dos locais de prova no Sistema Enade — 1º de novembro de 2021

Aplicação da prova — 14 de novembro de 2021

Preenchimento do Questionário do Coordenador de Curso — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 16 de novembro até às 23h59 do dia 26 de novembro de 2021

Divulgação da relação de estudantes em situação regular — (deverá ser feito pelo Inep) — 15 de dezembro de 2021

Registro de Declaração de Responsabilidade da IES — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — dia 16 de dezembro de 2021

Solicitação de dispensa de prova pelo estudante — (deverá ser feito pelo estudante) — 16 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 21 de janeiro de 2022

Solicitação de Dispensa de Prova pela IES — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 16 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 21 de janeiro de 2022

Análise e deliberação, por parte das IES, das solicitações de dispensa dos estudantes — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 16 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 25 de janeiro de 2022

Análise e deliberação, pelo Inep, das solicitações de dispensa das IES — (deverá ser feito pelo Inep) — 16 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 25 de janeiro de 2022.

Recurso das solicitações de dispensa do estudante, indeferidas pela IES — (deverá ser feito pelo estudante) — 26 de janeiro até às 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2022

Recurso das solicitações de dispensa da IES, indeferidas pelo Inep — (deverá ser feito pelo coordenador de curso) — 26 de janeiro até às 23h59 dia 11 de fevereiro de 2022

Resultado dos recursos das solicitações de dispensa do estudante e da IES — (deverá ser feito pelo Inep) — 21 de fevereiro de 2022

Definição da base de estudantes com resultados válidos para fins de cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior — (deverá ser feito pelo Inep) — 21 fevereiro de 2022

Divulgação dos resultados: Boletim de Desempenho Individual do Estudante; Microdados; Relatórios de Cursos, IES e Síntese de Área; Conceito Enade — (deverá ser feito pelo Inep) — 31 de agosto de 2022

Regularização por ato do Inep — (deverá ser feito pelo Inep) — 1º de Setembro de 2022