OAB publica resultado final da 1ª fase do XXXII Exame de Ordem Unificado

(crédito: John Schnobrich / Unsplash)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesta quarta-feira (14), o resultado final da 1ª fase do XXXII Exame de Ordem Unificado. Candidatos podem verificar a lista de classificados e o resultado individual pelo site do exame, disponível em: https://examedeordem.oab.org.br/



O resultado preliminar foi publicado em 28 de junho, com prazo para recursos entre 29 de julho e 3 de julho. Em 15 e 22 de junho, a Ordem anunciou a anulação de ofício de cinco questões entre as 80 da prova. Não foram anuladas mais questões no resultado definitivo, que ficou igual ao preliminar.

A divulgação dos locais da 2ª fase, ou prova prático-profissinal, do Exame será em 3 de agosto. A aplicação acontecerá no dia 8 de agosto.

A primeira fase do exame da OAB conta com 80 questões de múltipla escola. Nas questões, são abordados conteúdos obrigatórios do curso de Direito, além de Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.