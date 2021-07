Prouni: fique por dentro das notas de corte do seu curso

E EuEstudante

Para o curso de Medicina, por exemplo, as notas de corte variam de 706,02 a 773,62 pontos para as vagas de ampla concorrência. - (crédito: Reprodução - Prouni)

O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Você pode estimar em quais cursos e faculdades você poderia entrar com base nas notas de corte dos anos anteriores.



A nota de corte se refere à pontuação do último candidato selecionado, ou seja, na hora do processo, quem teve uma nota maior que a nota de corte tem chances de conseguir a bolsa, ela, porém, não é garantida, pois muda diariamente.

Também existe uma nota mínima, estipulada pelo programa, para o estudante participar do processo seletivo ele precisa ter atingido pelo menos 450 pontos em todas as provas objetivas do Enem, além de não ter zerado a redação.

Isso não significa que a vaga de quem fez mais de 450 pontos está garantida. Há cursos menos concorridos em que as notas ficam bem próximas disso, mas em compensação, cursos como Medicina a nota beira os 800 pontos.

Para o curso de Medicina, por exemplo, a pontuação varia entre 706,02 a 773,62 pontos para as vagas de ampla concorrência. Para os concorrentes ao sistema de cotas é necessário ter 701,56 pontos a 743,88. Confira abaixo a tabela com as notas de corte do segundo semestre. As inscrições para o Prouni vão até dia 16 de julho.