Viúva de José Saramago, Pílar del Rio, abre ano letivo da UnB

MA Maryanna Aguiar*

(crédito: Bruno Colaço)

O início das aulas na Universidade de Brasília, marcado para 19 de julho, terá programação cultural intensa e diversificada. Na segunda-feira (19), o InspiraUnB recebe a escritora, jornalista e presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, para palestra on-line, às 17 horas.



Pílar Del Rio trabalhou em diversos meios de comunicação, como Rádio e Televisão Espanhola, Canal Sur, El País e foi correspondente em Portugal por vários anos. Conheceu o escritor José Saramago em 1986, com quem se casou dois anos depois. A partir de 1997, começou a traduzir os livros do autor português para o espanhol e, em 2010, após a morte do marido, passou a presidir a Fundação José Saramago.

No evento, Del Río apresentará reflexões sobre possibilidades de construção coletiva de uma nova realidade, levando em conta, principalmente, às imposições geradas pela pandemia global de Covid-19.



Para fechar a primeira semana de aulas, na sexta-feira (23), às 17h, ocorre o happy hour de Boas-Vindas, um bate-papo virtual entre alunos, professores e três atrações com trajetórias ligadas à Universidade: Ellen Oléria, Batalha da Escada e Zé Roraima. Os eventos serão transmitidos pelo youtube.com/UnBTV

Na próxima segunda-feira (19) terá início o primeiro semestre letivo de 2021 – adiado devido à interrupção, por alguns meses, do calendário acadêmico em 2020, quando foi decretada a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus. Mais de 4 mil novos estudantes serão acolhidos virtualmente no #InspiraUnB junto a veteranos da graduação, estudantes da pós-graduação e professores.



O período entre 19 e 23 de julho servirá como ambientação dos calouros, apresentações de cursos, testes de plataformas educacionais e ajustes de matrícula em disciplinas.Os canais da UnB no Twitter e no Instagram estão promovendo passeios de drone por diferentes espaços do câmpus Darcy Ribeiro. A série é uma forma de apresentar a UnB àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la presencialmente e de matar a saudade dos veteranos. São vídeos curtos, de até um minuto, com a música Ephemera, trilha sonora da campanha A UnB a gente é quem faz.