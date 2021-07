Confira dicas essenciais para o PAS 3 que ocorre neste domingo (18)

AL Ana Luisa Araujo MS Malu Sousa*

A terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) do triênio 2018/2020 teve 11.274 inscritos, com uma demanda de 5,2 candidatos por vaga, e ocorrerá neste domingo (18). O candidato deve conhecer, com antecedência, o local da prova. Basta acessar o site e fazer uma consulta individual.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) informa que a prova terá duração de cinco horas, com início às 13h (horário de Brasília). Para realizar a prova é obrigatório que o estudante leve uma caneta esferográfica transparente preta, comprovante de inscrição e o documento de identificação.

Medidas de proteção



Além dos itens citados, o Cebraspe recomenda que os alunos compareçam ao local usando máscaras e levando algumas reservas. As que forem usadas, deverão ser guardadas em sacos plásticos posteriormente, portanto o candidato também deve levar o plástico.



É obrigatório que o estudante permaneça todo o período da prova com máscara, inclusive quando for ao banheiro ou outras dependências do local. A distância entre um aluno e outro também tem que ser mantida por segurança. Além disso, ao chegar, assim como em todos os estabelecimentos públicos, será necessário checar a temperatura.



Ao chegar no local, se o candidato estiver com temperatura maior ou igual a 37,5º ele não poderá entrar. E também, caso ele alegue estar com covid-19, não poderá realizar a prova.



Em relação às máscaras, poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro material. O candidato que se sentir confortável pode usar também protetor facial transparente, macacão e luvas descartáveis, essa última desde que tenha a coloração leitosa ou semitransparente.



Apesar de o Cebraspe disponibilizar álcool em gel, o candidato deve levar também seu próprio recipiente com embalagem transparente, e toalhas de papel.



Proibições



Alguns itens estão terminantemente proibidos: aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.



Além desses, óculos escuros, lápis, marca-texto, borracha, qualquer tipo de comida que não esteja embalado em um plástico transparente são proibidos. Chapéus e gorros também entram para a lista.

A psicóloga Yasmin Cavalcante, 24 anos, que trabalha diretamente com psicologia escolar, entende que para começar uma prova não há muito segredo. Se um aluno aprendeu a fazer de uma maneira, o melhor a se fazer é confiar nesse método. “Uma dica é sempre ficar atento aos comandos da prova, como as outras etapas do PAS”, diz.

Confie no seu método de estudo

Desde o início da adolescência, os jovens são cobrados e obrigados a escolher uma carreira a seguir que, provavelmente, irá decidir o rumo inteiro da vida. Para Yasmin, essa é uma responsabilidade muito grande, e lembrar disso no PAS 3, última etapa da avaliação seriada de ensino médio pode ser um peso maior. “A vida é oscilante, podemos escolher algo agora e no futuro mudar para outra área que faça mais sentido, e assim por diante. Manter os "pés no chão" pode ser uma boa dica para a realização do PAS 3, observar suas notas passadas, ter consciência do quanto se preparou”, aconselha.



“Claro, a insegurança pode vir, mesmo que o aluno tenha se preparado, mas se você se preparou, você sabe, então a prova não vai ser totalmente uma surpresa”, afirma a psicóloga. Essa não é a última chance, de acordo com ela, mas lembra que há outras formas de ingressar no ensino superior caso o PAS não dê certo: Enem, vestibular ou FIES, ProUni e outras bolsas, são algumas delas.



Yasmin lembra que cada um tem seu tempo, e não passar agora não significa que um candidato nunca mais irá conseguir. “Caso não passe agora, com certeza num futuro próximo passará, você não estará atrasado se passar depois, cada um tem seu tempo”, explica.



O ritual antes da prova que ela recomenda é simplesmente relaxar. “Não invente de estudar 1 semana, 2 dias antes da prova, porque não vai adiantar e só vai causar mais estresse e ansiedade”, aconselha a psicóloga.

Como fazer a prova?



Sobre a realização da prova, o professor de química da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) Carlos Garibel, 48 anos, recomenda que os participantes cheguem cedo e com calma. Ler a prova inteira de maneira a mapeá-la para ter uma noção das questões que ele saberá responder ou não e, a partir disso, começar resolvendo as que domina.

Além disso, o professor sugere que o candidato leia o edital para conhecer os modelos de questões que caem na prova. Existem quatro tipos: A, B, C e D. Em caso de dúvidas, evitar chutar questões tipo C, o modelo em que uma errada anula uma certa.

Coma alimentos leves

Segundo a nutricionista Camilla Abreu, 27 anos, por ser uma prova no período da tarde, o ideal é que o participante realize um almoço reforçado. Dar preferência por saladas de folhas escuras porque são ricas em fibras, vitamina K, betacaroteno – propriedades antioxidantes que auxiliam no bom funcionamento do cérebro — e causam uma sensação maior de saciedade. Ela recomenda também optar por temperá-las com limão e azeite.



Se o candidato for comer carne, o melhor é que sejam magras, preparadas de forma grelhada ou refogada, sem excesso de óleo. Além de arroz, Camila recomenda evitar feijão e pratos elaborados com o grão, como a feijoada, pois deixam a barriga pesada.



Para o lanche, a nutricionista sugere itens com pouco açúcar, com nutrientes e vitaminas, podendo ser uma maçã ou uma banana, itens fáceis de portar e ingerir. Além de castanhas, como nozes e amendoim natural. “Essas oleaginosas possuem selênio, elemento essencial para o bom funcionamento do cérebro porque ajuda na concentração”. Antes e durante a prova é muito importante beber bastante água e estar com o sono em dia e, para aliviar o nervosismo, está liberado o consumo de balas.

