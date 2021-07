Resultado da 1ª chamada do Prouni está disponível

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (20), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), pode ser consultado na página do programa. O total de inscrições para o processo seletivo deste segundo semestre do Prouni foi de 551.975. Ao todo, 287.673 candidatos se inscreveram nesta edição.

O resultado é divulgado na página do Prouni, em duas chamadas: a primeira, divulgada hoje, e a segunda, que será divulgada em 3 de agosto. Para os pré-selecionados na primeira chamada, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é de 20 a 28 de julho. Para os pré-selecionados na segunda chamada, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é de 3 a 11 de agosto.

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni, ainda, pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. No período de 17 e 18 de agosto, o candidato inscrito pode manifestar interesse em participar dessa última etapa da seleção do Prouni. O resultado da lista de espera será divulgado em 20 de agosto. Para os pré-selecionados por meio da lista de espera, o período para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição é de 23 a 27 de agosto.

Segundo o MEC, das 952 instituições de ensino superior privadas com oferta de bolsas, as dez com maior número de inscrições foram as seguintes:

Universidade Paulista – Unip

Universidade Pitágoras - Unopar

Centro Universitário Leonardo Da Vinci – Uniasselvi

Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais – Puc Minas

Universidade Estácio De Sá – Unesa

Centro Universitário Internacional – Uninter

Centro Universitário Maurício De Nassau – Uninassau

Universidade Do Ceuma – Uniceuma

Universidade Santo Amaro – Unisa

Universidade Da Amazônia – Unama