Inep divulga instruções de prevenção à covid-19 em provas

(crédito: Reprodução)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (20), o documento “Orientações gerais de prevenção à COVID-19”, com objetivo de orientar os participantes a respeito dos procedimentos a serem adotados antes e durante os exames aplicados. As instruções podem ser acessadas no portal do Inep.

O texto traz indicações sobre o que é permitido levar nos dias de exame e orienta os participantes sobre como se portar nos locais de prova. Também há informações a respeito do uso de máscaras e higienização das mãos, além de pontuar as medidas a serem tomadas para evitar contaminação.

Segundo o documento, as provas que serão aplicadas, estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano, a contar um período mínimo de três meses anteriores à aplicação do exame. Antes da entrega nominal aos participantes, o chefe de sala, obrigatoriamente, higienizará as mãos com álcool.

O responsável pela aplicação é a pessoa a cujo participante deve se dirigir em caso de dúvidas, levantando a mão e respeitando o distanciamento. Em caso de descumprimento das obrigações, como prevê o edital, ou de infração diante das orientações da equipe de aplicação, o participante será eliminado sem direito à reaplicação.

Confira aqui o documento completo: “Orientações gerais de prevenção à COVID-19” para exames do Inep.