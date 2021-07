Aos 16 anos, jovem com superdotação é aprovado na UnB

MA Maryanna Aguiar*

Destacado por sempre estar à frente de seus colegas de turma, o jovem Vitor da Silva Andrade, 16 anos, morador do Paranoá, foi diagnosticado com um laudo de altas habilidades/superdotação quando ainda tinha 11 anos. O diagnóstico veio de uma equipe especializada da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Segundo o laudo, Vitor tem capacidade cognitiva superior, acima da expectativa, para pessoas com mesmo nível escolar, e por este fato, o estudante superdotado integra, desde 2016, o programa de Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas Habilidades/Superdotação da SEDF.



"Sempre tive muita dificuldade de me concentrar na escola, era muito enfadonho pois eu já sabia todo o conteúdo, acabei tendo problemas de comportamento e no relacionamento com professores e colegas por conta disso, porém, na sala de habilidades eu encontrei um refúgio, lá eu fiz muitas olimpíadas, ganhei muitas medalhas e encontrei desafios e colegas”, relembra o estudante.



Em 2019, Vitor participou do Exame do Ensino Médio (Enem) e foi aprovado pelo Sisu, não podendo ingressar na universidade pois ele ainda estava no primeiro ano do Ensino Médio, adiando assim sua aprovação para 2020. Com a pandemia, o Enem de 2020 foi realizado em janeiro, onde Vitor foi aprovado no Instituto Federal de Brasília e na Universidade de Brasília (UnB) para o curso de matemática.



Por ser menor de idade, a família de Vitor precisou entrar com recursos para que o jovem não perdesse sua vaga. Após contatar a psicóloga e a professora que acompanharam o jovem durante todo o processo, foi deferido o pedido para que a escola realizasse o Conselho de Classe para avaliação do aluno.

Depois de avaliações, Vitor obteve a tão sonhada aprovação e concluiu oficialmente o Ensino Médio: “Tenho como objetivo concluir o curso e seguir para pesquisas científicas, com foco no mestrado e doutorado, principalmente na área de álgebra”, finaliza.

