Programa Universidade para Todos tem 278 mil inscritos

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nessa edição do Programa Universidade Para Todos (Prouni) houve 278 mil inscritos. De acordo com o Ministério da Educação, esse número é 21% maior do que o registrado na edição dessa mesma época do ano passado, que teve 228 mil inscritos.

O candidato pode escolher até duas opções de curso quando se inscrever. Por isso, o número de inscrições pode ser o dobro do número de inscritos.

O resultado da primeira chamada dos pré-selecionados foi divulgado nesta terça-feira (20) e ficará disponível na página do Prouni até 28 de julho.Asegunda chamada será divulgada 3 de agosto.

Sobre o programa

O Prouni é o programa de bolsas de estudo do Governo Federal, por meio do qual os estudantes podem utilizar a nota obtida no Enem para concorrer a bolsas de 100% e 50% do valor da mensalidade do curso superior para o qual for aprovado.

Para aqueles que não forem contemplados em nenhuma das duas chamadas, ainda haverá a lista de espera. Nos dias 17 e 18 de agosto, o candidato inscrito pode manifestar interesse em participar dessa última etapa.