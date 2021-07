Abertas as inscrições para processo seletivo de estágios no GDF

GB Gabriel Bezerra*

(crédito: GDF)

Estudantes de 12 cursos de ensino superior poderão se candidatar às vagas para o processso seletivo de estágios do Governo do Distrito Federal (GDF) até o dia 4 de agosto. As inscrições deverão ser feitas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) no link: pp.ciee.org.br/vitrine/1828/detalhe. Os jovens selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 600 e uma bonificação de R$ 8 por dia para auxílio-transporte, em jornada diária de 4 horas de trabalho. Os cadastros devem ser realizados até às 12h do dia 4 de agosto.



Para se candidatar, é preciso estar regularmente matriculado em instituições de ensino superior públicas ou privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação, ter idade superior a 16 anos completos e não ter feito um estágio anterior no GDF por período igual ou superior a dois anos.

Além disso, o participante deve estudar nos seguintes cursos: arquivologia, comunicação organizacional, comunicação social, design gráfico - tecnólogo, engenharia de redes, jornalismo, secretariado executivo, tecnologia da informação, tecnologia em produção audiovisual, tecnologia de criação e produção gráfica digital, tecnologia de redes de computadores e tecnologia em marketing.

Após a inscrição, o candidato deverá fazer uma prova objetiva de 30 questões com questões de língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos gerais. Segundo o Centro Integrado Empresa-Escola (Ciee), o participante terá dois minutos para responder cada questão, caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima pergunta. As provas deverão ser entregues juntamente com as inscrições até o prazo final.

Serão feitas três listas de classificação, divididas entre os candidatos que concorrerão em ampla concorrência, os que concorrerão pela vaga de PCD (pessoa com deficiência) e entre aqueles que se autodenominarem pardos ou negros. O resultado com as classificações provisórias será divulgado no dia 23 de agosto, e o definitivo no dia 30. Os selecionados irão trabalhar nas 33 administrações regionais do Distrito Federal.

Confira o edital completo em: pp.ciee.org.br/vitrine/1828/detalhe



*Sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo