Inscrições para o Fies abrem nesta terça-feira (27)

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021 serão abertas amanhã (27/7). O prazo irá até as 23h59 da sexta-feira (30) e o resultado dos pré-selecionados, em chamada única, será divulgado em 3 de agosto.





Podem se inscrever no programa alunos matriculados em cursos superiores e não é cobrado o pagamento de taxa. Os cursos devem ter avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições de educação superior aderentes ao Fies.



As vagas ofertadas para o segundo semestre de 2021 pelo Fies estão disponíveis para consulta na página eletrônica do programa. São 69 mil vagas, distribuídas em 23.320 cursos/turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. O total de vagas ofertadas neste ano é de 93 mil.



Diferente de anos anteriores, esta edição do Fies para o segundo semestre tem uma oferta maior de vagas do que a edição para o primeiro semestre, que geralmente é a que tem um volume maior de vagas e instituições participantes.



Para esta edição, a exigência de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a de qualquer uma das edições do exame, a partir da edição de 2010 até o Enem de 2020. O candidato precisa ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do exame igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter realizado o Enem na condição de treineiro. Outro critério para obter o financiamento é o de renda, que deve ser de até três salários mínimos de renda mensal bruta per capita.



Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos na lista de espera. O prazo de convocação por meio da lista de espera será de 4 a 31 de agosto de 2021

