Gil do Vigor se posiciona em relação ao apagão no servidor do CNPq

(crédito: Divulgação/ Instagram)

De acordo com Gil do Vigor, ex-participante da 21º edição do reality show Big Brother Brasil, e doutorando em economia, o apagão no servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) reflete falhas inadmissíveis da gestão brasileira, dos governantes e seus envolvidos.

Ele começa sua manifestação de indignação dizendo que a ciência brasileira "tem mais um capítulo infeliz". O economista ressalta que o trabalho de diversos professores, alunos e pesquisadores, infelizmente pode ter sido perdido, pois não havia um backup mínimo no servidor da plataforma Lattes.



"É grave. É retrocesso. Estamos falando do trabalho árduo de milhares brasileiros. Ciência brasileira salva vidas, mas parece que nosso governo atual não tem interesse por vidas e nem conhecimento", declarou em sua rede social.

O CNPq afirmou, também nas redes sociais, que o órgão já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Mas, independente da migração, a instituição possui sistemas de backup, cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento do servidor.

"O pagamento das bolsas implementadas não será afetado", conclui.