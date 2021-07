Ciee abre processo seletivo para estágio no TST

E EuEstudante

(crédito: TST - Reprodução)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abre processo seletivo para a contratação de estagiários para o Tribunal Superior do Trabalho (TST). O edital oferece vagas de estágio, de cadastro reserva, para estudantes de ensino superior, matriculados no curso de direito, a partir do sexto semestre. Os interessados devem se inscrever até 9 de agosto, pelo site do Ciee.

A seleção tem três etapas: inscrição, prova on-line e entrevista. O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 800, além R$ 242, de vale-transporte. Conforme o artigo 176, da Lei 11.788/2008, 10% das bolsas de estágio serão reservadas para estudantes portadores de deficiência.