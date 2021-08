Fuvest prorroga inscrições para exame de transferência externa da USP

E EuEstudante

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

A Fuvest prorrogou até as 12h de 13 de agosto as inscrições de candidatos para o Exame de Transferência Externa 2021/2022. São 351 vagas, em nível de graduação da Universidade de São Paulo (USP), distribuídas nas áreas de biológicas (45 vagas), exatas (248 vagas) e humanidades (58 vagas). A prova está marcada para 26 de setembro e ocorrerá nas cidades de São Paulo, Piracicaba e Ribeirão Preto.

Todos os estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto graduandos de cursos sequenciais e de curta duração, podem realizar o exame. Alunos com matrícula trancada também poderão participar do processo. Contudo, se forem aprovados, deverão estar regularmente matriculados na escola de origem, para que a transferência se efetive.

A taxa de inscrição é de R$185,00 e deverá ser paga na rede bancária até 16 de agosto, por meio de boleto gerado no ato da inscrição pela internet.

A banca garante que seguirá as normas de biossegurança e em breve irá divulgá-las aos candidatos. A lista de convocados para a segunda etapa da seleção será publicada em 18 de outubro. Para mais informações, acesse o site da Fuvest.