Resultado da 2ª chamada do Prouni está disponível

E EuEstudante

(crédito: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (3), foi divulgado o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). A lista dos candidatos pré-selecionados para o segundo semrete de 2021 está disponível no site do Prouni: prouniportal.mec.gov.br/#principal.

Com a lista divulgada, os candidatos deverão comprovar as informações dadas no processo de inscrição. Para isso, os selecionados precisam entregar para a instituição de ensino, os documentos necessários. O prazo terá início na data de divulgação da lista e se estenderá até 11 de agosto.

Depois que o prazo acabar, candidatos que não foram pré-selecionados nas duas chamadas poderão manifestar interesse em participar da lista de espera por meio da página do Prouni, no período de 17 a 18 de agosto. A lista de espera estará disponível no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni) para consulta pelas IES no dia 20 de agosto, e entre os dias 23 e 27 de agosto se dará o período para a comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados nessa última etapa de seleção do Prouni.