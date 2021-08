Resultado do Fies foi divulgado nesta quarta-feira e está disponível para consulta

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O resultado do processo seletivo do 2º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está disponível na página do Fies. Os candidatos podem consultar o resultado da chamada única, e os pré-selecionados tem até 6 de agosto para complementar a inscrição.

Os candidatos que não foram pré-selecionados podem disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos na lista de espera. O aluno deve acompanhar a lista.

É necessário que se valide as informações declaradas no ato da inscrição, o prazo é de cinco dias. A validação deve ser feita diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado.