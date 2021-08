Comitê da Universidade de Brasília planeja volta às aulas presenciais

MS Malu Sousa*

Responsável por elaborar um Plano de Retomada das atividades presenciais, o Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (Ccar) foi criado em maio de 2020 na Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, a universidade está seguindo a primeira fase do plano, mas acompanha frequentemente a possibilidade de passar para a fase dois, que consiste na volta gradual das atividades acadêmicas e administrativas de forma presencial.

O semestre atual que já está no modo remoto não será afetado, pois foi decidido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), em julho, que se daria à distância.

Além disso, trata-se de um planejamento extremamente cuidadoso que leva em conta não só o plano elaborado pelo Ccar mas, também, as considerações do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde da Covid-19 da UnB (Coes) e precisa ser aprovado pelo Cepe.

De acordo com as últimas recomendações do Coes, as condições para que seja considerada a volta da modalidade presencial são que, pelo menos, 70% da comunidade acadêmica (professores, servidores, estudantes e terceirizados) esteja completamente imunizada contra a covid-19; a taxa de ocupação de UTI abaixo de 85%, de forma sustentada por mais de oito semanas; a taxa de reprodução básica abaixo de 1, de forma sustentada por mais de oito semanas; além de adequação de infraestrutura e disponibilização de equipamentos de proteção individual para toda a comunidade.

