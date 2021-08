Inep disponibiliza cartão de confirmação do Encceja 2020

E EuEstudante

O cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 está disponível. Por meio do cartão, os candidatos podem o participante pode confirmar a data e o horário da prova, assim como o número de inscrição. O Instituto aplicará o exame em 29 de agosto.

O documento também registra se o participante deve ser tratado pelo nome social ou contar com atendimento especializado, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão no dia da aplicação do exame.

Mais de 1,6 milhão de participantes estão confirmados para o Encceja 2020. Ao todo, 301.438 farão provas para obter certificação de ensino fundamental e 1.328.608, do ensino médio. A participação é voluntária, gratuita (para quem não faltou à última edição) e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.

Referência – Além de possibilitar a certificação e a continuidade na trajetória educacional, o Encceja oferece parâmetros para que o participante possa se avaliar e, assim, ter uma orientação para a continuidade da formação e para a colocação no mercado de trabalho. O exame avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. Com isso, estabelece uma referência nacional para avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

Entre outras finalidades, o Encceja também possibilita que os gestores educacionais se baseiem na avaliação para corrigir questões relacionadas ao fluxo escolar. Desse modo, o exame serve de baliza para a implementação de procedimentos e políticas, visando à melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, bem como ao aperfeiçoamento do processo de certificação. Os resultados das provas também viabilizam o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

Encceja – O Encceja é realizado pelo Inep, desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. As provas obedecem aos requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o ensino fundamental e médio. Embora seja aplicado pelo Inep, a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam termo de adesão ao exame.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Inep