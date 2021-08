Fuvest abre inscrições para o vestibular 2022

E EuEstudante

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

A Fuvest abriu, nesta segunda-feira (16), as inscrições para o concurso vestibular 2022. Os candidatos poderão se inscrever até às 12h de 1º de outubro com o pagamento da taxa no valor de R$ 182,00. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até 5 de outubro.



A prova da 1ª Fase está prevista para 2 de dezembro de 2021, enquanto as provas da 2ª Fase serão realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

Para consultar o Manual do Candidato e realizar as inscrições para o vestibular, os candidatos devem acessar www.fuvest.br.