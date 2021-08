Estudante encontra caramujo em refeição distribuída pela UFC

E EuEstudante

(crédito: Arquivo pessoal)

Estudantes residentes da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão reclamando da baixa qualidade da comida distribuída pela instituição. Na última sexta-feira (13), a situação chegou ao limite. Conforme os estudantes, um aluno da instituição encontrou um caramujo na refeição. O molusco é transmissor de várias doenças e pode ser um indicador da falta de saneamento básico.



Em nota, a UFC disse que a equipe de nutrição do Restaurante Universitário (RU) acionou de imediato a empresa prestadora de serviços, que iniciou um processo de investigação do ocorrido no processo de produção. A instituição defende que a equipe que fiscaliza o contrato com a empresa dará continuidade à investigação "para a melhoria contínua do serviço e correção de qualquer irregularidade".



No caso específico da última sexta-feira (13), quando o molusco foi encontrado na comida, a empresa responsável pelas refeições — ISM Gomes de Mattos — enviou uma nota à administração da UFC defendendo que tomaria providências necessárias.