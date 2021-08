UnB é a quarta melhor universidade federal do Brasil pelo Ranking de Xangai

MS Malu Sousa*

A Universidade de Brasília (UnB) subiu duas posições entre as universidades brasileiras e agora ocupa o posto de quarta melhor federal do país. Entre as 21 instituições avaliadas no Brasil é a sétima melhor. No ranking mundial, a instituição subiu dezenas de posições e mantém progresso constante desde que foi ranqueada pela primeira vez em 2017.



A decana de Pesquisa e Inovação Maria Emília Walter conta que a universidade e, principalmente, o decanato que ela representa recebe com satisfação a informação de que a instituição progrediu no ranking: “É um grande alento para nós saber que estamos tendo um desempenho positivo apesar dos cortes e, apesar de todo o contexto desfavorável que estamos vivendo. A gente está conseguindo cumprir nosso papel”.



O Ranking Xangai é um levantamento feito anualmente. Neste ano, avaliou 2 mil universidades do mundo. Somente as primeiras mil são ranqueadas. Atualmente, a UnB está no grupo que compreende da 501ª à 600ª melhor do mundo, o que representa um avanço expressivo desde a última avaliação, quando aparecia entre as 701 e 800 melhores.



Dos seis indicadores que o Ranking de Xangai usa como parâmetro para posicionar as universidades, a UnB só não pontua em dois, que são respectivamente ter vencedores de prêmio Nobel ou Medalhas Fields. Nos demais, conseguiu boas menções.

Algumas das categorias são: pesquisadores altamente citados em revistas internacionais de grande impacto; número de artigos publicados nas revistas Nature e Science entre 2016 e 2020; artigos indexados nos índices internacionais Science Citation e Social Science Citation, em 2020; e um indicador que mede o desempenho acadêmico dos docentes da instituição. Uma das novidades é que a instituição apareceu pela primeira vez na categoria de pesquisadores altamente citados.



Ensino, pesquisa, excelência e determinação



A decana Maria Emília Walter relata que, no contexto pandêmico, não só os modos de trabalho, como as pesquisas, foram adaptadas ao cenário remoto com êxito e defende que as ações executadas dentro do Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI) contribuíram para isso. “Como gestão, estamos cumprindo o papel de apoiar os nossos pesquisadores. Saber que temos excelência em áreas distintas do conhecimento, como odontologia, ciências rurais, saúde pública, ecologia, medicina clínica e ciência política é gratificante, pois são grandes áreas do conhecimento e estamos muito bem colocados no âmbito internacional”, afirma.



As perspectivas que o resultado da universidade, no ranking, provoca no ambiente acadêmico são boas. “Saber que todo o nosso sacrifício, da comunidade acadêmica, da gestão, mas, sobretudo dos docentes, alunos e técnicos não tem sido em vão, é importante”. O DPI tem contribuindo para potencializar todas as competências da universidade de maneira colaborativa e otimizada, tendo a inovação como norteadora.



“Nós temos centenas de projetos de pesquisa e de projetos de extensão em desenvolvimento. Apostamos na questão da inovação. Estamos trabalhando para implementar essa política e contribuir para o ecossistema de inovação da UnB a partir da excelência acadêmica que vem desse ranking”, afirma Maria Emília.



A inovação citada pela decana é constituída por cinco grandes eixos. Uma quíntupla hélice da inovação, que é o governo, o setor privado, a academia e dois eixos transversais que são as tecnologias sociais e o meio ambiente.



Sobrevivência ameaçada



Apesar de comemorar o resultado, a decana faz um alerta para a iminente ameaça de descontinuidade de projetos de pesquisas, por causa da escassez de recursos direcionados para as instituições públicas de ensino superior. “Nós ainda estamos utilizando a infraestrutura e os parques laboratoriais financiados por gestões passadas, mas isso tem vida útil, tem um limite. É importante que esses espaços sejam resgatados e reconstruídos. Desejo que as autoridades e sociedade, em geral, consigam compreender que investimento em educação não é gasto e se transforma em retorno para o país e, no caso da UnB, esse retorno é para o Distrito Federal”, afirma.



Segundo ela, pretende-se continuar apoiando as pesquisas na medida do possível, porque a situação é crítica. A decana conta que busca apoio e recursos que possam sustentar os projetos e as atividades acadêmicas de maneira geral. Trabalhamos arduamente não só para manter as pesquisas, mas também para fazer transferência do conhecimento delas, que o ranking mostra que são de excelência para a sociedade”, conta.



Para Maria Emília, as universidades públicas mostraram o seu valor e a situação adversa da pandemia foi crucial para isso. “Vejo um resgate das universidades como parte essencial do desenvolvimento do país, sobretudo nas públicas, que realmente produzem conhecimento aqui no Brasil e, também, na América Latina. Os recursos são aplicados em projetos voltados para questões importantes da sociedade e a pandemia expôs que eles precisam, enquanto governos, continuar nos apoiando, fazendo o papel da administração pública. Sem o apoio governamental não conseguimos continuar”.



A decana menciona que espera que os resultados desses rankings, como o de Xangai, façam com que os governos, tanto em nível federal, quanto em distrital, reconheçam que as verbas direcionadas para a UnB são muito bem utilizadas.

