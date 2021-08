Instituto Federal de Brasília convoca candidatos para 2º chamada do Sisu

E EuEstudante

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O Instituto Federal de Brasília divulga convocação para matrícula, em 2ª chamada, dos candidatos aos cursos superiores de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As vagas são para ampla concorrência mas, além disso, haverá convocação de todos os candidatos de cadastro de reserva para comprovação do tipo de vaga.

Ampla concorrência

Candidatos da ampla concorrência devem encaminhar e-mail para o câmpus que concorreu para receber o link com o formulário de matrícula. Matrículas serão efetuadas em 25 e 26 de agosto.

Câmpus Ceilândia: matricula.ceilandia@ifb.edu.br

Câmpus Estrutural: matricula.estrutural@ifb.edu.br

Câmpus Gama: matricula.gama@ifb.edu.br

Câmpus Planaltina: matricula.planaltina@ifb.edu.br



Câmpus Samambaia: matricula.samambaia@ifb.edu.br

Cadastro de reserva

Já os candidatos às reservas de vagas devem encaminhar os documentos que constam no Termo de Adesão do SiSU 2021/2, Anexo A, junto com os Anexos Editáveis preenchidos de forma on-line em 25 de agosto, das 8h às 20h, nos e-mails dos respectivos câmpus:

Câmpus Ceilândia: processoseletivo.ceilandia@ifb.edu.br

Câmpus Estrutural: processoseletivo.estrutural@ifb.edu.br

Câmpus Gama: processoseletivo.gama@ifb.edu.br

Câmpus Planaltina: processoseletivo.planaltina@ifb.edu.br

Câmpus Samambaia: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br .