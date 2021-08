IESB irá realizar festival on-line com tema sobre desenvolvimento sustentável

E EuEstudante

(crédito: Bluebird/Divulgação)

O Centro Universitário IESB promove festival para debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento será das 8h30 às 12h20 e depois das 19h30 às 22h. Serão 10 palcos on-line, com transmissão ao vivo pelo canal do IESB no Youtube. A intenção é discutir um futuro melhor, além de celebrar música, cultura e teatro.

Durante o evento, será apresentada a importância do Programa de Cátedras UNITWIN/UNESCO, além das maneiras de contribuir para a concretização das ODS da Agenda 2030 da ONU. Trata-se de um pacto global firmado em 2015 para transformar o mundo. Para isso, diferentes temas serão debatidos, como o papel do jovem na cidadania, mudança climática, esportes, empreendedorismo, liderança feminina, diversidade cultural, educação de qualidade e as habilidades do século XXI.

A abertura do festival contará com a participação do coordenador do programa de ciências humanas e sociais da Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura (Unesco) no Brasil, Fábio Eon; da fundadora do IESB e diretora da Cátedra na instituição, professora Eda Machado e do reitor, Luiz Cláudio Costa.

“Estamos em um momento muito importante para pensarmos o futuro e os desafios que nós temos pela frente, como as mudanças climáticas, justiça social, cidadania e como a própria pandemia afeta tudo isso”, afirma o professor Luiz Cláudio.

Para buscar soluções colaborativas e repensar o futuro agora, o IESB GEN Festival reunirá como palestrantes, líderes, executivos e empresários da indústria criativa.

Veja programação completa. (https://www.iesb.br/noticias/iesb-gen-festival-convoca-jovens-para-debater-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/)