Filme de estudante da UFPE é selecionado para festivais na França e nos Estados Unidos

(crédito: Divulgação)

Documentário Elos da Matriarca, do estudante do curso de Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Thor de Moraes Neukranz, foi selecionado para a 17ª edição do Festival Brésil en Mouvements, que acontecerá de 1º a 3 de outubro, no Cinéma Les Parnassiens, em Paris, na França, e para o First Nations Film and Video Festival, em Chicago, nos EUA, realizado de 1º a 10 de novembro. O documentário do pernambucano usa imagens de arquivo da família e foi filmado no bairro de Água Fria, no Recife.

A produção não contou com recursos públicos nem de empresas privadas. A fim de realizar o desejo de participar presencialmente da sessão em Paris, o estudante da UFPE está lançando uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Vakinha. A meta é R$ 10 mil e, até o momento, ele arrecadou cerca de R$ 4 mil. Elos da Matriarca retrata a avó de Neukranz, Luzinete Lupercina, ao longo de 25 anos, abarcando das animadas festas da família nos anos 90 até a dramática luta contra a pandemia de hoje. O filme é o trabalho de conclusão do curso do realizador que, nesta obra, mistura técnicas e estéticas audiovisuais.