Universidades da Itália voltarão a receber estudantes brasileiros

(crédito: Embaixada da Itália/Reprodução)

A Itália liberou nesta terça-feira (31) a fronteira para estudantes brasileiro matriculados em universidades italianas. Foram sete meses de espera, e agora, a única condição que impede que essas pessoas viajem ao país europeu é se apresentarem algum sintoma de covid-19.

“Após diversas conversas com o ministro Speranza estamos muito felizes com esta permissão, que representa as boas relações acadêmicas entre Brasil e Itália”, comemora Renata Bueno, ex-parlamentar italiana.