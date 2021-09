Prazo para convocação por meio da lista de espera do Fies é ampliado

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, segunda-feira (30), no Diário Oficial da União (DOU) o edital n° 55 que amplia o prazo limite para a pré-seleção de candidatos participantes da lista de espera do processo seletivo para o segundo semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para 17 de setembro. As inscrições foram encerradas em 31 de agosto.



Os candidatos não selecionados são automaticamente inseridos na lista de espera do programa e devem acompanhar as convocações por meio do site do Fies ou no site da instituição pela qual se inscreveram. Com o aumento do prazo de convocação, candidatos têm mais chances para financiar os estudos e as instituições de ensino superior de aumentar a possibilidade de ocupação das vagas ofertadas.



Após a convocação, o estudante deve complementar as informações selecionadas no site do financiamento em até três dias úteis e, posteriormente, entrar em contato com a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição selecionada para entregar os documentos solicitados para a validação.



Com a validação confirmada pelo CPSA, o estudante terá 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente ao da emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI), para entregar a documentação exigida para fins de contratação. A validação dessas informações é feita no âmbito da agência da Caixa Econômica, indicada pelo estudante no ato da complementação da inscrição do Fies.