OAB divulga resultado preliminar da 2ª fase do Exame de Ordem Unificado

(crédito: OAB/Divulgação)

O resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do XXXII Exame de Ordem Unificado foi divulgado nesta segunda-feira (6). Saiba o resultado neste link: https://s.oab.org.br/arquivos/2021/09/6eb668cf-c3e8-4cc5-b0eb-f1ab448e69ee.pdf.

Os examinandos terão três dias para interpor recursos contra o resultado. O prazo começa 9 de setembro e vai até as 23h59 do próximo sábado (11) do mesmo mês.

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). As decisões dos recursos e o resultado final serão divulgados no dia 24 de setembro de 2021.