Biblioteca Central da UnB recebe US$ 2 milhões de embaixada para reformas

Após liberação do dinheiro, próximo passo é elaborar projeto de reforma para o prédio. Plano é começar em 2022 - (crédito: Lucas Pacheco/Esp. CB/D.A Press - 28/1/13)

A Universidade de Brasília (UnB) recebeu uma doação no valor de US$2 milhões de dólares (aproximadamente R$10,4 milhões) pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos para a reforma da fachada e do teto do prédio da Biblioteca Central (BCE), do campus Darcy Ribeiro. As negociações vinham desde agosto de 2018, com a Reitoria, Vice-Reitoria e os Decanatos de Administração (DAF) e de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), além da Secretaria de Infraestrutura (Infra) da instituição.

A última reunião do Conselho de Administração (CAD) sacramentou a destinação do dinheiro. Renato Tarciso Barbosa de Sousa, professor da UnB e conselheiro, explica que o Regimento Geral da instituição permite a doação monetária para projetos específicos e que os doadores indiquem as condições de uso para os bens. A iniciativa, na avaliação do docente, trará grandes benefícios para a universidade e para a sociedade em geral.

Em boa hora

Ao longo dos anos, o prédio da biblioteca central recebeu pequenas e pontuais intervenções, mas a reforma do teto e recuperação das fachadas será a maior intervenção desde sua inauguração, em 1973.

“Essa doação é muito importante e significativa. Será possível reformar o teto e revitalizar as fachadas do prédio da biblioteca. Com isso, ampliaremos o espaço de estudos individuais da BCE, que atende não só a comunidade universitária mas também o DF, já que somos uma biblioteca com acesso ao público”, explica o professor Renato. Além disso, as obras eliminarão o perigo de que parte do acervo de periódicos seja atingido quando vier o período de chuvas.

A votação da 407ª deliberação do CAD — realizada na última quinta-feira, 2 — teve três abstenções e um voto contrário. O valor doado pela Embaixada prevê como contrapartida a instalação, na biblioteca, de uma placa comemorativa e do busto do xeique Zayed bin Sultan Al Nahryan (1918-2004), a oferta de disciplina sobre os Emirados Árabes Unidos na UnB e bolsas de estudo para brasileiros na região que fez a doação. Os gastos com a contrapartida estão inclusos no valor destinado à universidade.

De acordo com a reitora Márcia Abrahão, “foi um complexo processo de negociação que chega agora a um ótimo termo”. “Houve, inclusive, mudança de embaixador no período. A Universidade de Brasília está aberta a doações para continuar a oferecer ensino, pesquisa e extensão de extrema qualidade à sociedade brasileira”, acrescenta.

Após a aprovação do CAD é que se iniciam os trâmites legais para o depósito do valor doado pela Embaixada. O próximo passo é elaborar o projeto de reforma, que será feito pela Secretaria de Infraestrutura do DF. O processo ainda precisa cumprir algumas etapas e o começo das obras deve iniciar no ano que vem.

A doação alegrou também quem frequenta a Biblioteca. João Emanuel Saraiva, 23 anos, aluno do curso de farmácia e morador da Casa do Estudante é um deles. “Visito muito a biblioteca pela questão do acervo de livros. Ela costuma ter exemplares bem específicos de diversas disciplinas, assim como livros gerais. Antes da pandemia eu frequentava constantemente a área de estudo, para acessar os computadores também. Acho que será muito bom, porque o prédio é bem antigo e precisa de melhorias”, aponta.

Candidatos à moradia

A reunião do CAD também votou a aprovação da Resolução 44/2021, que regulamenta a sistemática de pontuação e classificação de candidatos à ocupação dos imóveis residenciais usados para a moradia dos servidores da universidade. Sobre a resolução, o decano de Assuntos Comunitários, Ileno Izídio, destacou que a aprovação apresenta uma atualização e a correção na atribuição de pesos.

“Principalmente, uma simplificação de procedimentos de critérios e inequívoca economia de tempo entre a inscrição e a divulgação dos resultados”, avalia. Com a decisão, o Decanato de Assuntos Comunitários divulgará, em breve, o cronograma de inscrição e seleção para 2022, que será feito on-line. Segundo Ileno, o edital já está pronto para ser publicado.