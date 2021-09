UnB realiza meditação de forma remota todas às segundas-feiras

E EuEstudante

(crédito: Ilustração)

Com o objetivo de diminuir o estresse e a ansiedade, a Universidade de Brasília (UnB) realiza encontros de meditação todas as segundas-feiras, às 18h, pela plataforma google meet, no link https://meet.google.com/qge-watt-yxn.

A prática ocorre por meio de iniciativa do projeto Facvida – vivenciando a meditação e o autocuidado, que busca inserir e difundir a meditação na rotina universitária e no cotidiano da comunidade. Para mais informações acesse o Instagram: @FACVIDAUNB.