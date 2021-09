Jovem do Itapoã é aprovada em escola de música da França

MA Maryanna Aguiar*

(crédito: Arquivo pessoal)

Elissandra Conceição, 22, estudante de contrabaixo acústico na Universidade de Brasília (UnB), já participou de alguns festivais de música erudita, sendo um deles a Academia Claude Brendel, onde foi premiada com uma carta convite para estudar no Conservatório de Rouen, França, em 2019. Foi quando ela começou a se preparar para o que chama de grande mudança, que foi interrompida pela pandemia.



“Aos doze anos iniciei meus estudos em um projeto social chamado “Música e Cidadania”, no Paranoá-DF. Fui adquirindo gosto pela área e para dar continuidade e me aprofundar nos estudos, ingressei na Escola de Música de Brasília em 2015. Lá tive a orientação do professor de contrabaixo acústico Daniel Abreu. Em 2019 iniciei como contrabaixista na Orquestra Filarmônica de Brasília, onde atuo até o presente momento. ”

Em 2021, ao participar mais uma vez da Academia Claude Brendel, ela teve a notícia de que sua vaga seria renovada: “Realizarei o sonho de estudar em uma grande instituição musical da Europa e em um dos melhores conservatórios da França, adquirindo conhecimentos musicais, experiências e além disso, enriquecendo o meu currículo profissional”.



Moradora da cidade de Itapoã, situada no entorno da capital, Elissandra conta que os projetos sociais lhe deram a oportunidade de estudar música e assim se desenvolver profissionalmente, fazendo a jovem crescer na área e consequentemente ajudando sua a minha família. Agora, ela conta com ajuda externa para arcar com os custos de sua viagem, com data de sua partida para 10 de setembro.



“Receber esse convite foi algo muito gratificante, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de estudar em um dos melhores conservatórios da França e isso significa muito para mim. Estou cada vez mais perto de realizar um sonho que no início era apenas meu, mas, muitos amigos, familiares e até mesmo pessoas que eu não conhecia, abraçaram essa causa, e tornando-se um sonho de todos nós”, conta a jovem.



