Galvão Bueno estreia como professor on-line em técnicas de comunicação

Com turmas cheias, Galvão Bueno faz sua estreia como professor na plataforma Curseria - (crédito: Divulgação Curseria)

O famoso locutor esportivo Galvão Bueno se prepara para uma nova fase em sua carreira, estrelando como professor. Com 47 anos de carreira profissional, o jornalista está no comando do curso a distância “O jogo da comunicação: técnicas de comunicação, conexão com o público e persuasão”, onde compartilha sua experiência com estudantes de todo o Brasil.

Voltado para estudantes de comunicação, o curso é uma oportunidade de aprender técnicas de comunicação, dicas de como se relacionar com o público e ainda, como deixar sua marca pessoal dentro do setor. Apesar disso, o curso promete ser um diferencial para profissionais de outras áreas para ampliar suas relações pessoais e em equipe.

Com 10 aulas, o curso trará temas como como conexão com o público, redes sociais, apresentações, narrações, controle emocional, improviso, preparação vocal e entrevistas. As aulas seguem o modelo autoinstrucional, onde os estudantes podem contar com videoaulas e materiais de apoio.

A primeira aula do curso está disponível gratuitamente por meio da plataforma Curseria. As inscrições para a lista de espera podem ser feitas no site da plataforma.