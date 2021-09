Fundação Lemann promove evento para brasileiros que desejam estudar no exterior

E EuEstudante

A Fundação lança programa de apoio a candidaturas de pessoas pretas, pardas e indígenas em universidades no exterior - (crédito: eprodução/Deposit)

A Fundação Lemann, em parceria com a Fundação Estudar, Fundação Behring e a ID_BR promovem, neste sábado (11), o 2° Encontro Alcance. O evento on-line e gratuito é aberto ao público e tem como objetivo atrair brasileiros com interesse em cursar mestrado ou doutorado no exterior.



Com 13 painéis, o evento será mediado por especialistas das academias, ex-alunos e representantes de organizações que disponibilizam opções para custear os estudos, que vão falar sobre o processo seletivo para a entrada em universidades como Columbia, Stanford, Harvard, MIT, Oxford, University of Southern California e University of Illinois at Urbana-Champaign. Durante o evento, os participantes também vão poder conhecer mais sobre as instituições divididas por assunto, tais como governo, saúde pública, educação, gestão e negócios sociais e economia serão algumas das temáticas das mesas apresentadas.



No mesmo dia também se inicia as inscrições para o Programa Alcance, que nesta edição, foca em promover a equidade racial e econômica no acesso a programas de mestrado profissional. O programa apoiará 20 candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas na preparação de candidaturas para pós-graduação nessas universidades.



Os selecionados no Programa Alcance terão suporte nos custos relacionados ao processo de candidatura à pós-graduação, como taxas de inscrição, envio e tradução de documentos, materiais de estudo para testes de admissão; transporte e acomodação para a realização das provas; mentoria acadêmica e curso de Inglês preparatório para o TOEFL (teste de proficiência da língua inglesa) e o GRE (teste padronizado requerido por algumas universidades no exterior). As inscrições para este programa vão até o dia 27 de setembro e a divulgação dos selecionados será no dia 27 de outubro.



Os participantes que, ao final do programa, forem aprovados nos programas parceiros nas universidades de Harvard, Stanford, Columbia, Oxford e MIT serão elegíveis a bolsas de estudo, oferecidas pela Fundação Lemann e organizações parceiras da iniciativa Alcance e também poderão se candidatar a bolsas oferecidas pelas próprias universidades no caso da University of Southern California e University of Illinois at Urbana-Campaign.



Os participantes que, ao final do programa, forem aprovados em programas parceiros nas universidades de Harvard, Stanford, Columbia, Oxford e MIT serão elegíveis a bolsas de estudo, oferecidas pela Fundação Lemann e outras organizações parceiras da iniciativa Alcance, também podendo se candidatar a bolsas oferecidas pelas próprias universidades no caso da University of Southern California e University of Illinois at Urbana-Campaign.



Para participar do evento, os interessados devem se inscrever no site da Fundação Alcance.



Confira a programação completa (horário de Brasília)



9h - 9h10 | Abertura



9h10 - 9h45min | Mesa 1: É para você - O sonho é possível



9h50 - 10h50 | Mesa 2: Bolsas de estudo ao seu alcance



11h00 - 12h25 | Programação simultânea:



• Mesa 3: Estudando em escolas de governo (simultâneo)



• Mesa 4: Estudando em Escolas de saúde pública (simultâneo)



• Mesa 5: Estudando em escolas de tecnologia e engenharia (simultâneo)



12h00 - 13h25 | Mesa 6: Doutorado ao seu alcance



12h25 - 12h30 | Encerramento da manhã



13h30min - 13h40min | Reabertura



13h40min - 15h05min | Programação simultânea:



• Mesa 7: Estudando em escolas de educação



• Mesa 8: Estudando em Escolas de MBA



• Mesa 9: Estudando em USC e Illinois



15h10min - 16h00 | Mesa 10: Por mais diversidade - Lançamento do Programa Alcance



16h05min - 16:30min | Mesa 11: Sua candidatura de sucesso



16h30min - 16h50min | Programação simultânea:



• Mesa 12: Fundação Estudar



• Mesa 13: Education USA Opportunity Grad & Fulbright



• Mesa 14: Harvard Brazilian Association of Students and Scholars (HBASS)



• Mesa 15: Negritude no PhD



16h50-17h00 | Encerramento