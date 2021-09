Programa abre vagas para professores de física e ciências em todo o país

E EuEstudante

O processo seletivo será feito de forma remota - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), para ingresso no semestre letivo de 2022.1. São 606 vagas oferecidas em uma rede de 52 instituições presentes em 25 estados e no Distrito Federal, as vagas são destinadas a professores da educação básica atuantes nas disciplinas de física e/ou ciências.



O MNPEF é um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (ProEB), da CAPES. A iniciativa tem por objetivo proporcionar uma formação continuada que contribua para melhorar a qualidade do ensino de física e ciências nas escolas de educação básica.



As inscrições estão abertas até 26 de setembro, às 23h59, por meio do site do MNPEF. O processo será feito de forma remota, a prova escrita virtual está prevista para 17 de outubro, às 13h. As etapas vão até 7 de dezembro, quando será divulgado o resultado no fim da seleção, o cronograma completo está no edital do programa.