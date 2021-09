Unip oferece atendimentos gratuitos em nutrição para a comunidade

E EuEstudante

A faculdade também oferece atendimento em áreas Jurídica, Saúde e Psicologia - (crédito: Reprodução)

A Universidade Paulista (Unip) oferece atendimento gratuito de nutrição para a comunidade. Os interessados devem ser atendidos em um dos 27 câmpus distribuídos em São Paulo, Goiânia, Brasília e Manaus.



Além do atendimento gratuito em nutrição, a faculdade também oferece conultas nas áreas jurídica, saúde epsicologia. Os interessados devem levar o histórico clínico para que os professores e alunos do curso possam realizar uma avaliação nutricional, que indica qual a conduta terapêutica a ser adotada.



Para explicar o funcionamento do atendimento, a Unip realiza a live “Clínica de nutrição da Unip - atendimento gratuito à comunidade”, nesta quarta-feira (15), às 21h. A professora Jenifer Bom trará todas as informações para o serviço: unidades, agendamentos, triagens, patologias, exames e avaliações, entre outros. A live será no Youtube da Unip.