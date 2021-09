Multinacional de TI oferece 3 mil bolsas de estudo para universitários

E EuEstudante

Estudantes vão poder escolher entre Java e .NET - (crédito: Divulgação/Everis)

A everis, em parceria com a Digital Innovation One, plataforma gratuita de educação em tecnologia para evolução de carreira, lançou a segunda edição do bootcamp everis New Talents, que contrata dezenas de novos talentos em diversas cidades do Brasil para seu programa de estágio. São 3 mil bolsas de estudo para universitários, para universitários que estejam morando ou tenham disponibilidade para morar em uma das seguintes cidades (ou cidades em áreas da região metropolitana dessas cidades): Uberlândia, Florianópolis, Recife, Brasília, Goiânia, Curitiba e Blumenau. A empresa everis é uma consultoria multinacional de negócios e TI do Grupo NTT Data.

O programa é gratuito e, ao final, os participantes recebem certificado e ainda poderão participar do processo seletivo de estágio na everis, com a possibilidade de trilhar caminho em uma multinacional de TI. Os interessados poderão escolher entre duas trilhas de aprendizagem on-line: sobre .NET ou Java. Ambas vão abordar as tecnologias desde os primeiros passos, orientação a objetos e testes, até desafios de projetos mais avançados como criar um catálogo de jogos on-line ou desenvolver testes unitários para validar uma API REST de gerenciamento de estoque de cerveja.



Além das atividades on-line, os devs terão mentorias hands-on com profissionais da everis, onde poderão ver codificação na prática e ainda conhecer o dia a dia desses profissionais na empresa. As inscrições do bootcamp everis New Talents 2 estarão abertas até 20 de setgembro e podem ser feitas pelo site da everis (link: https://bit.ly/bc-everis-newtalents2) Os participantes deverão finalizar todas as experiências educacionais e, assim, iniciarem o processo seletivo na everis.