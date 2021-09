Grupo UniEduK tem inscrições abertas para o vestibular de medicina em SP

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/MCTIC)

O Grupo UniEduk abre inscrições para o vestibular em medicina no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX). São 80 vagas para cada faculdade e a prova on-line será em 16 de outubro de 2021, das 9h às 13h.



O curso é classificado com nota máxima (nota 5) pelo Ministério da Educação (MEC), tanto Jaguariúna/SP quanto de Indaiatuba/SP, segundo informou a instituição. Os cursos oferecem uma formação profissional focada em ciência, tecnologia e humanização. As inscrições vão até o dia 14 de outubro, às 23h59, no site do Grupo UniEduK.



Confira o cronograma do processo seletivo:



Grupo UniEduK | vestibular medicina 2021.2



Inscrições: Até as 23h59 dea 14 de outubro de 2021



Prova on-line (primeira fase): 16 de outubro, das 9h às 13h



Entrevistas (segunda fase): de 21 a 26 de outubro de 2021



Publicação dos resultados: 27 de outubro de 2021 após as 18h, no site da IES



Matrículas: a partir do dia 28 de outubro, das 8h às 21h