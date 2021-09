Programa ajuda estudantes de baixa renda a disputar vagas em universidades norte-americanas

E EuEstudante

Para se candidatar, o participante deve ter domínio intermediário/avançado na língua inglesa e ótimo desempenho acadêmico - (crédito: Reprodução)

A EducationUSA, a network do Departamento de Estado Norte-Americano e da Missão Diplomática dos Estados Unidos abre vagas para o programa Oportunidades Acadêmicas, que custeia todas as despesas relacionadas a candidaturas de alunos com desempenho?acadêmico?acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades norte-americanas. O novo processo seletivo para interessados em se candidatar para mestrado e doutorado nos Estados Unidos se inicia em 16 de setembro.



Para se candidatar, os interessados devem entrar no site da EducationUSA, preencher o formulário em inglês que inclui redações em inglês, envio de documentos acadêmicos, além de comprovantes financeiros da renda familiar, as inscrições se encerram em 10 de outubro. Os selecionados terão toda a orientação feita pela organização por mais de um ano e também terão todas as despesas (material?de estudo para testes, acomodação para a realização das provas, alimentação, além de isenção de várias taxas referentes ao envio de documentos de aplicação, tradução de documentos acadêmicos e provas, visto de estudante e passagens?aéreas) do mestrado e doutorado para universidades norte-americanas pagas pelo programa.



É obrigatório que o candidato tenha domínio intermediário/avançado da língua inglesa e um ótimo desempenho acadêmico. Além disso, atividades extracurriculares, como estar envolvido em projetos de pesquisa e estágios acadêmicos e atuar em projetos de impacto social são valorizadas na análise do perfil. O?objetivo é fazer com que os participantes do programa consigam admissão em mestrado ou doutorado em universidades nos Estados Unidos com bolsas de estudo integrais.??