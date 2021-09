MBA em ciências de dados da USP abre inscrições

CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação CeMEAI)

Profissionais com formação universitária em ciência da computação, economia, administração, engenharia, estatística, sistemas de informação e áreas correlatas e que desejam se aprimorar em ciências de dados já podem participar do processo seletivo para o MBA em Ciências de Dados oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos e pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI).

O curso foi o primeiro da área a ser oferecido no modelo a distância por uma universidade pública e conta com a maior equipe de cientistas da computação, estatística e matemática aplicada do Brasil. E já formou cerca de 140 especialistas na primeira edição e tem 270 em formação na turma atual.

Esta é a terceira turma do curso que a instituição oferece. Serão disponibilizadas 300 vagas de ampla concorrência e 10 vagas para egressos que queiram retomar o curso. Os interessados devem acessar o site do MBA em Ciências de Dados até 28 de outubro para realizar a inscrição. Todos os detalhes do processo seletivo, assim como as informações sobre investimento, bolsas de estudo e cronograma do curso, estão disponíveis no edital completo do MBA.Todas as aulas são oferecidas de forma on-line. Os alunos só precisam se apresentar pessoalmente para a prova final do curso e a apresentação do projeto final.

Aluno da primeira turma do MBA, o gerente de analytics na Serasa Experian, Ricardo Blanco, diz que “o curso surpreendeu em material técnico/teórico, fornecendo aos alunos códigos em Python extremamente estruturados e de fácil entendimento que puderam ser aproveitados para aprimoramento de estudos de meu interesse fora do contexto do MBA, assim como geração de insights no contexto profissional em que estou inserido”, elogia.



Os alunos têm acesso a disciplinas sobre fundamentos de ciências de dados, metodologias estado-da-arte na área e podem criar projetos que desenvolvam suas habilidades teóricas e práticas. O MBA ainda permite que os inscritos resolvam, durante o decorrer do curso, um problema real da empresa onde trabalham, sempre acompanhados pela equipe de apoio, que tem vasta experiência em projetos que aproximam a academia do mercado de trabalho.