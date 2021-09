Iesb promove palestras e oficinas gratuitas sobre empreendedorismo

E EuEstudante

Você sabia que, só em 2020, mais de 14 milhões de brasileiros se tornaram empreendedores em meio à pandemia? Os números são do relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM). E se pensar em negócios lucrativos é um grande desafio, atualizar e acompanhar as mudanças do mercado para suprir as novas demandas do consumidor é fundamental para alcançar o sucesso.

Para capacitar empreendedores e incentivar a geração de negócios, o curso de administração do Centro Universitário Iesb promoverá, a partir desta segunda-feira (20), uma sequência de palestras e oficinas gratuitas em parceria com o Sebrae DF.

As atividades são mediadas pelo coordenador do curso, professor Erlano Ribeiro, com a presença do consultor empresarial, especialista em gestão de pessoas, palestrante e mentor de negócios, João Fróes.

A primeira palestra, no dia 20/9, será sobre a prática empreendedora de se colocar em prática uma ideia, “tirando-a do papel”. Na sequência, 8/10, será “Como criar uma Startup”. Em 21/10, a tema será “O impacto das novas tecnologias no mercado e na sociedade”, o intuito é mostrar as consequências das novas tecnologias, aceleradas pela pandemia, sobretudo no mercado e na sociedade. A última palestra ocorrerá em 3/11, e terá como tema o Marketing Digital.

Todas as palestras serão transmitidas a partir das 19h30, no canal do Centro Universitário IESB no Youtube. Haverá certificado.

Confira a agenda e clique no link para se inscrever. É gratuito.

20/09, às 19h30:

Palestra: Como tirar uma ideia do papel

Local: Youtube do IESB

Palestrante: João Fróes - Consultor empresarial, especialista em gestão de pessoas, palestrante e mentor de negócios.

Mediador: Professor Erlano Marques Ribeiro (Coordenador Curso de Administração)

Descrição do Evento: O tema abordado será voltado para a prática empreendedora de se colocar em prática uma ideia, “tirando-a do papel”.

Formulário de Inscrição para Palestra - Como tirar uma ideia do papel.

8/10, às 19h30:

Palestra: Como criar uma startup

Local: Youtube do IESB

Palestrante: João Fróes - Consultor empresarial, especialista em gestão de pessoas, palestrante e mentor de negócios.

Mediador: Professor Erlano Marques Ribeiro (Coordenador Curso de Administração)

Formulário de Inscrição para Palestra - Como criar uma Startup

21/10, às 19h30:

Palestra: O impacto das novas tecnologias no mercado e na sociedade

Local: YouTube do IESB

Palestrante: João Fróes - Consultor empresarial, especialista em gestão de pessoas, palestrante e mentor de negócios.

Mediador: Professor Erlano Marques Ribeiro (Coordenador Curso de Administração)

Descrição do Evento: O tema abordado pretende mostrar as consequências das novas tecnologias, aceleradas pela pandemia, sobretudo no mercado e na sociedade.

Formulário de Inscrição para Palestra - O impacto das novas tecnologias no mercado e na sociedade





3/11, às 19h30:

Palestra: Marketing Digital

Local: YouTube do IESB

Palestrante: João Fróes - Consultor empresarial, especialista em gestão de pessoas, palestrante e mentor de negócios.

Mediador: Professor Erlano Marques Ribeiro (Coordenador Curso de Administração)

Descrição do Evento: O tema abordado pretende mostrar como o marketing digital evoluiu e passou a influenciar a sociedade e os mercados.

Formulário de Inscrição para Palestra - Marketing Digital





Circuito de oficinas

Já as oficinas começam a partir do dia 4 de outubro, também ministradas pelo professor Erlano e pelo consultor empresarial João Fróes. Serão transmitidas exclusivamente pelo Google Meet, às 18h. Para ter acesso ao link do encontro é preciso se inscrever previamente na oficina escolhida. Haverá certificado.

Confira abaixo a programação de oficinas e clique no link para se inscrever. É gratuito.

Oficina de Criatividade

Data: 4 de outubro

Horário: 18h às 22h

Inscrições pelo: Formulário de Inscrição para Oficina de Criatividade

Oficina de Pitch

Data: 18 de outubro

Horário: 18h às 22h

Inscrições pelo: Formulário de Inscrição para Oficina de Pitch

Descrição: a oficina visa desenvolver habilidades de apresentação com o pitch, ferramenta usada pelos empreendedores para “vender” o projeto da sua empresa para potenciais investidores.

Oficina CANVAS - Modelo de Negócio

Data: 4 de novembro

Horário: 18h às 22h

Inscrições pelo: Formulário de Inscrição para Oficina CANVAS - modelo de negócio

Descrição: a oficina visa desenvolver habilidades para utilização da ferramenta Canvas, que permite qualquer empreendedor desenvolver seu modelo de negócios ou até mesmo repensar um modelo já existente.