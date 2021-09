Confira a lista de 5 vestibulares com inscrições abertas

CB Correio Braziliense

Seguindo a tradição desta época do ano, as inscrições para processos seletivos das mais variadas instituições de Ensino Superior públicas e privadas estão abertas. Os candidatos que desejam começar o próximo ano matriculados em cursos de graduação precisam ficar atentos aos prazos e ao que é exigido em cada prova. A lista abaixo ajuda na organização deste cronograma. Fique ligado!



Até 26 de outubro, a Faculdades de Campinas (Facamp) está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2022. São 900 vagas em nove cursos: administração, economia, direito, design digital (novidade no currículo da instituição), engenharia de computação, engenharia de produção, engenharia mecânica, propaganda e marketing e relações internacionais.

A Fuvest (Universidade de São Paulo - USP) está com seu processo seletivo vigente até 1º de outubro. A primeira fase ocorre em 12 de dezembro, enquanto a segunda está agendada para 16 e 17 de janeiro. São mais de 8 mil vagas disponíveis, divididas em três categorias: AC (Ampla Concorrência), EP (Escola Pública) e PPI (Pretos, Pardos e Indígenas). Ao se inscrever, o candidato deverá optar por uma das três modalidades de ingresso disponíveis. Ele concorrerá apenas com os vestibulandos que tenham optado pela mesma modalidade.

Com grande atuação no interior e também na capital paulista, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebe inscrições até 7 de outubro. Estão disponíveis 7.690 vagas em 24 cidades. O edital conta com mais informações sobre os cursos possíveis e a documentação requerida. Cerca de 3 milhões de vestibulandos são avaliados anualmente há quase 4 décadas.

Até 26/11, a Universidade Federal de São Paulo - Unifesp está com a seletiva aberta para diversos cursos de graduação nos câmpus Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos, São Paulo e Zona Leste. As opções estão disponíveis para os vestibulares do Sistema Misto de Seleção, Sistema Unificado (SISU) e Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional (TEDE) – EAD. A federal ainda conta com um modelo específico de ingresso para refugiados.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (Câmpus Higienópolis e Alphaville) está com vagas abertas até 23 de novembro para os postulantes à graduação. A operação de Campinas recebe candidaturas até 9/11. São 48 cursos de nível superior disponíveis, atualmente frequentados por mais de 30 mil alunos.